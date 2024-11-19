На Чернігівщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: загинув 17-річний хлопець
ДТП сталася вранці 18 листопада в селі Банилів Вижницького району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Водій Chery Amulet не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги, де автомобіль перекинувся.
Від отриманих травм 17-річний пасажир автівки загинув, а 20-річного водія госпіталізували до реанімації.
Тіло загиблого хлопця направили на судмедекспертизу.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, вранці 18 листопада у Хмельницькому BMW на великій швидкості влетів у зупинку транспорту. Загинули три людини.
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