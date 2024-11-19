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19 листопада 2024, 00:22

На Чернігівщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: загинув 17-річний хлопець

19 листопада 2024, 00:22
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фото: поліція
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ДТП сталася вранці 18 листопада в селі Банилів Вижницького району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій Chery Amulet не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги, де автомобіль перекинувся.

Від отриманих травм 17-річний пасажир автівки загинув, а 20-річного водія госпіталізували до реанімації.

Тіло загиблого хлопця направили на судмедекспертизу.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, вранці 18 листопада у Хмельницькому BMW на великій швидкості влетів у зупинку транспорту. Загинули три людини.

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