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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель Chery Amulet не справился с управлением, выехал за пределы дороги, где автомобиль перевернулся.

От полученных травм 17-летний пассажир авто погиб, а 20-летний водителя госпитализировали в реанимацию.

Тело погибшего парня направили на судмедэкспертизу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, утром 18 ноября в Хмельницком BMW на большой скорости влетел в остановку транспорта. Погибли три человека.