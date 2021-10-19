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На Черниговщине от коронавируса умер школьник
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19 октября 2021, 08:29 419

На Черниговщине от коронавируса умер школьник

19 октября 2021, 08:29 419
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Фото: из открытых источников
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В городе Корюковка на Черниговщине от COVID-19 умер ученик 9 класса школы

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Корюковского городского совета в Facebook.

Имеем первую смерть ребенка от COVID-19. У мальчика были сопутствующие заболевания, но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета, не соблюдается масочный режим", - сообщил мэр Корюковки Ратан Ахмедов.

Известно, что парень учился в 9-м классе четвертой местной школы. Его с осложнениями сначала госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу, однако спасти ребенка медики не смогли.

Напомним, что в Киевской области после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент из Львовщины Владимир Сало. Он учился на 3 курсе Украинского гуманитарного института.

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