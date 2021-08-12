На Чернігівщині автомобіль "швидкої" злетів з дороги: постраждали двоє людей

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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася за участі автомобілю швидкої медичної допомоги, постраждали дві людини

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Департаменту з питань цивільного захисту і оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Так, аварія сталася між населеними пунктами Станція Лосинівська та Велика Дорога Ніжинського району.

Водій автомобілю екстреної медичної допомоги не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок пригоди водій та пасажир (фельдшер) отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Волинській області водій мікроавтобуса заснув за кермом і злетів у кювет.