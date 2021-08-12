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12 августа 2021, 13:16 3

На Черниговщине автомобиль "скорой" слетел с дороги: пострадали два человека

12 августа 2021, 13:16 3
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Фото: из открытых источников
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В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего при участии автомобиля скорой медицинской помощи, пострадали два человека

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Так, авария произошла между населенными пунктами Станция Лосиновская и Большая Дорога Нежинского района.

Водитель автомобиля экстренной медицинской помощи не справился с управлением и съехал в кювет. В результате происшествия водитель и пассажир (фельдшер) получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Волынской области водитель микроавтобуса заснул за рулем и взлетел в кювет.

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