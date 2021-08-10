12:11  10 серпня
На Чернігівщині виявили 10 випадків штаму "Дельта"
09:42  10 серпня
У Львові не працює електротранспорт: стала відома причина
08:09  10 серпня
Бойовики гатили по позиціях ООС поблизу семи населених пунктів на Донбасі
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2021, 12:11 1399

На Чернігівщині виявили 10 випадків штаму "Дельта"

10 серпня 2021, 12:11 1399
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Чернігівській області підтвердили 10 випадків захворювання на коронавірус, викликаних штамом "Дельта"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на главу Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.

Є підтверджена інформація від референс-лабораторії м.Києва щодо виявлених 10 випадків зараження штамом збудника COVID-19 "Дельта" в Чернігівській області", - повідомив він.

За його словами, план дій обговорено та відпрацьовано під час обласної комісії ТЕБ та НС. Наразі ситуація під контролем.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли про специфічні симптоми штаму "Дельта".

коронавірус Чернігівська область пандемія Лабораторія штам Дельта

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Всі публікації »
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua