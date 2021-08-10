На Чернігівщині виявили 10 випадків штаму "Дельта"
В Чернігівській області підтвердили 10 випадків захворювання на коронавірус, викликаних штамом "Дельта"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на главу Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.
Є підтверджена інформація від референс-лабораторії м.Києва щодо виявлених 10 випадків зараження штамом збудника COVID-19 "Дельта" в Чернігівській області", - повідомив він.
За його словами, план дій обговорено та відпрацьовано під час обласної комісії ТЕБ та НС. Наразі ситуація під контролем.
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли про специфічні симптоми штаму "Дельта".
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