На Черниговщине обнаружили 10 случаев штамма "Дельта"
В Черниговской области подтвердили 10 случаев заболевания на коронавирус, вызванных штаммом "Дельта"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории г. Киева относительно выявленных 10 случаев заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области", - сообщил он.
По его словам, план действий обсужден и отработан во время областной комиссии ТЭБ и ЧС. Сейчас ситуация под контролем.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали о специфических симптомах штамма"Дельта".
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