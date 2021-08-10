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На Черниговщине обнаружили 10 случаев штамма "Дельта"
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10 августа 2021, 12:11 844

На Черниговщине обнаружили 10 случаев штамма "Дельта"

10 августа 2021, 12:11 844
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Фото: из открытых источников
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В Черниговской области подтвердили 10 случаев заболевания на коронавирус, вызванных штаммом "Дельта"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории г. Киева относительно выявленных 10 случаев заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области", - сообщил он.

По его словам, план действий обсужден и отработан во время областной комиссии ТЭБ и ЧС. Сейчас ситуация под контролем.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о специфических симптомах штамма"Дельта".

коронавирус Черниговская область пандемия Лаборатория штамм Дельта

 
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