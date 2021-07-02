Колишньому заступнику губернатора Чернігівщини, який сидить у СІЗО, зменшили заставу в 10 разів

Фото: Офіс генпрокурора

Колишній заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Олександр Савченко домігся, щоб йому в 10 разів зменшили суму застави, щоб вийти із СІЗО

Про це пише RegioNews з посиланням на "Суспільне. Новини".

Зокрема, напередодні Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу Олександра Савченко. За рішенням суду колишньому чиновнику зменшили заставу, щоб вийти із СІЗО. Тепер йому доведеться за це заплатити 450 тис.грн. Спочатку, коли чиновнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застава становила 4,4 млн.грн. Тобто суд у 10 разів зменшив цю суму.

Нагадаємо, на початку червня правоохоронці затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, який за 160 тисяч доларів обіцяв посприяти в приватизації готельного комплексу.

Пізніше Печерський районний суд Києва застосував до підозрюваних у шахрайстві заступника голови Чернігівської ОДА та його спільника арешт строком на 60 діб - до 30 Липня.