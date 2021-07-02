Бывшему замгубернатора Черниговщины, который сидит в СИЗО, уменьшили залог в 10 раз

Фото: Офис генпрокурора

Бывший заместитель главы Черниговской облгосадминистрации Александр Савченко добился, чтобы ему в 10 раз уменьшили сумму залога, чтобы выйти из СИЗО

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне. Новини".

В частности, накануне Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Александра Савченко. По решению суда бывшему чиновнику уменьшили залог, чтобы выйти из СИЗО. Теперь ему придется за это заплатить 450 тыс. грн. Изначально, когда чиновнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, залог составлял 4,4 млн. грн. То есть суд в 10 раз уменьшил эту сумму.

Напомним, вначале июня правоохранители задержали заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации, который за 160 тысяч долларов обещал посодействовать в приватизации гостиничного комплекса.

Позже Печерский районный суд Киева применил к подозреваемым в мошенничестве заместителя главы Черниговской ОГА и его сообщника арест сроком на 60 суток - до 30 июля.