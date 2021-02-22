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22 лютого 2021, 10:09 1363

СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці" на ремонті мосту

22 лютого 2021, 10:09 1363
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Гроші були виділені на утримання одного з об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі
Гроші були виділені на утримання одного з об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі
Фото: СБУ
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Служба безпеки України задокументувала масштабну схему розкрадання державних коштів АТ "Укрзалізниця" на ремонті об’єкта критичної інфраструктури залізничної галузі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що ділки організували оборудку під час відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель - Чернігів - Київ. Від належного утримання цього об’єкту залежить функціонування транспортного коридору, що проходить територією України.

Посадовці регіональної філії "Південно-західна залізниця" діяли за змовою із менеджментом підрядної організації. Під час капітального ремонту об’єкту критичної інфраструктури, вони штучно завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів", - йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування були проведені експертизи, які підтвердили завищення вдвічі вартості виконання контракту. Своїми діями зловмисники поставили під загрозу стабільне та безпечне функціонування мосту.

Наразі організаторам оборудки повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Полтавщині викрили схему привласнення мільйонів бюджетних коштів на закупівлі медобладнання.

СБУ Схеми бюджетні кошти міст ремонт

 
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