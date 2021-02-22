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22 февраля 2021, 10:09 1153

СБУ разоблачила масштабную схему хищения средств "Укрзализныци" на ремонте моста

22 февраля 2021, 10:09 1153
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Деньги были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли
Деньги были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины задокументировала масштабную схему хищения государственных средств АО "Укрзализныця" на ремонте объекта критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что дельцы организовали сделку во время восстановления железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель - Чернигов - Киев. От надлежащего содержанию этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины.

Должностные лица регионального филиала "Юго-западная железная дорога" действовали по сговору с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры, они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования были проведены экспертизы, которые подтвердили завышение вдвое стоимости выполнения контракта. Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста.

В настоящее время организаторам сделки сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Полтавщине разоблачили схему присвоения миллионов бюджетных средств на закупки медоборудования.

СБУ Схемы бюджетные деньги мост ремонт

 
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