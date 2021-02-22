СБУ разоблачила масштабную схему хищения средств "Укрзализныци" на ремонте моста

Деньги были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли

Деньги были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли

Фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что дельцы организовали сделку во время восстановления железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель - Чернигов - Киев. От надлежащего содержанию этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины.

Должностные лица регионального филиала "Юго-западная железная дорога" действовали по сговору с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры, они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования были проведены экспертизы, которые подтвердили завышение вдвое стоимости выполнения контракта. Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста.

В настоящее время организаторам сделки сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Полтавщине разоблачили схему присвоения миллионов бюджетных средств на закупки медоборудования.