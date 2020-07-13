У трьох областях України негода знеструмила 23 населених пункти - ДСНС
Знеструмленими залишаються Чернігівська, Луганська, Київська області
Знеструмленими залишаються Чернігівська, Луганська, Київська області
В Україні внаслідок негоди залишаються знеструмленими 23 населених пункти в трьох областях.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 23 населених пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 10, Луганська – 9 та Київська – 4", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, у західних областях України оголосили штормове попередження.
ДСНС попередила про нові повені на Західній Україні.
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