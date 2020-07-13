У трьох областях України негода знеструмила 23 населених пункти - ДСНС

Знеструмленими залишаються Чернігівська, Луганська, Київська області

Знеструмленими залишаються Чернігівська, Луганська, Київська області

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В Україні внаслідок негоди залишаються знеструмленими 23 населених пункти в трьох областях.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 23 населених пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 10, Луганська – 9 та Київська – 4", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у західних областях України оголосили штормове попередження.

ДСНС попередила про нові повені на Західній Україні.