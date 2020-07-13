В трех областях Украины непогода обесточила 23 населенных пункта - ГСЧС
Обесточенными остаются Черниговская, Луганская, Киевская области
Обесточенными остаются Черниговская, Луганская, Киевская области
В Украине в результате непогоды остаются обесточенными 23 населенных пункта в трех областях.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
13 июля из-за осложнений погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях, а именно: в Черниговской - 10, Луганской - 9 и Киевской - 4", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение.
Также ГСЧС предупредила о новых наводнениях на Западной Украине.
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