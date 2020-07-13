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13 июля 2020, 09:29 11

В трех областях Украины непогода обесточила 23 населенных пункта - ГСЧС

13 июля 2020, 09:29 11
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Обесточенными остаются Черниговская, Луганская, Киевская области
Обесточенными остаются Черниговская, Луганская, Киевская области
pixabay.com
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В Украине в результате непогоды остаются обесточенными 23 населенных пункта в трех областях.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

13 июля из-за осложнений погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях, а именно: в Черниговской - 10, Луганской - 9 и Киевской - 4", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение.

Также ГСЧС предупредила о новых наводнениях на Западной Украине.

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