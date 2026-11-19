В Черкассах разоблачили двух наркоторговцев с доходом более 150 тысяч гривен в месяц
В Черкассах правоохранители разоблачили двух мужчин, подозреваемых в организации сбыта психотропных веществ. Наркотики продавали непосредственно из рук в руки, а ежемесячный доход от незаконной деятельности, по оценкам полиции, превышал 150 тысяч гривен.
Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .
Операцию провели работники управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями Черкасского районного управления полиции. Силовую поддержку обеспечивало спецподразделение КОРД, процессуальное руководство осуществляла Черкасская окружная прокуратура.
По данным правоохранителей, двое мужчин наладили сбыт психотропных веществ в Черкассах. Продажа осуществляли способом "из рук в руки". Ориентировочная ежемесячная прибыль от незаконного бизнеса по ценам черного рынка составила более 150 тысяч гривен.
В рамках расследования полицейские провели четыре санкционированных обыска по местам жительства фигурантов и в их автомобилях.
В ходе следственных действий изъяли пакеты с веществом белого цвета, весы с наслоениями, растения, похожие на коноплю, мобильные телефоны и денежные средства.
35-летний мужчина был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 199 680 гривен.
Правоохранители решают вопрос о сообщении о подозрении второму фигуранту.
Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.