В Черкасской области проверяют сообщения о доме погибшего военного

Фото: полиция Черкасской области

В Монастырище Уманского района Черкасской области полиция проверяет информацию о том, что неизвестный загрязнил грязью дом, в котором проживал погибший военнослужащий

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и уведомлений. Полицейские работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.

Правовую квалификацию действия определят по результатам проверки.

Полиция призывает граждан, владеющих информацией об инциденте, сообщить об этом на спецлинию 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.