СБУ викрила військового-іноземця, який "зливав" дані росіянам

Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, іноземець мав професійні знання з вогневої і тактичної підготовки. У 2024 році він прибув до України, щоб тренувати мобілізованих. Проте скоро його завербували російські спецслужби. Після цього він почав передавати росіянам дані про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше.

Зокрема, іноземець готував для "звіту" координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де свого часу тренував мобілізованих. Він також отримав замовлення від фсб на підготовку серії терактів. Для цього йому передали інструкцію для виготовлення саморобної бомби та геолокацію схрону, з якого він забрав пістолет з двома спорядженими магазинами.

СБУ затримала його ще на етапі планування терактів. Суд призначив йому покарання у вигляді восьми з половиною років позбавлення волі.

