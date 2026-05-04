14:55  04 травня
На Рівненщині військові ТЦК побили підлітка металевою палицею: подробиці
21:10  04 травня
У Львові ШІ обрізав дерева замість комунальників
13:56  04 травня
Земельна афера на Київщині: понад 60 га переоформили через фейкові документи
UA | RU
UA | RU
04 травня 2026, 21:55

СБУ викрила військового-іноземця, який "зливав" дані росіянам

04 травня 2026, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Судили відставного військового інструктора. Виявилось, іноземець працював на російські спецслужби

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, іноземець мав професійні знання з вогневої і тактичної підготовки. У 2024 році він прибув до України, щоб тренувати мобілізованих. Проте скоро його завербували російські спецслужби. Після цього він почав передавати росіянам дані про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше.

Зокрема, іноземець готував для "звіту" координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де свого часу тренував мобілізованих. Він також отримав замовлення від фсб на підготовку серії терактів. Для цього йому передали інструкцію для виготовлення саморобної бомби та геолокацію схрону, з якого він забрав пістолет з двома спорядженими магазинами.

СБУ затримала його ще на етапі планування терактів. Суд призначив йому покарання у вигляді восьми з половиною років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала ще двох агентів ФСБ. Один з них – ІТ-фахівець з Черкащини, який створював для ворога нові канали вербування місцевих жителів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ агент рф суд
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Потап звернувся до Каменських після розлучення
05 травня 2026, 00:35
Що буде з цінами на пальне в Україні в травні
04 травня 2026, 23:55
На Рівненщині під колеса потрапила 11-річна дівчинка
04 травня 2026, 23:35
На Житомирщині судитимуть чоловіка, який вдарив дитину
04 травня 2026, 23:00
Удар КАБами по житлових кварталах: прикордонники показали кадри авіаудару по Костянтинівці (ВІДЕО)
04 травня 2026, 22:53
Зеленський оголосив "режиму тиші" з 6 травня та відповів на чутки про мир
04 травня 2026, 22:16
Як бригада "Гарт" зупинила прорив РФ біля села Землянки на Харківщині (ВІДЕО)
04 травня 2026, 21:57
На Харківщині під час польових робіт підірвався тракторист: чоловік втратив ногу
04 травня 2026, 21:50
Російські окупанти ударили по території спортивного об'єкта у Харкові
04 травня 2026, 21:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »