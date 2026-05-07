07 травня 2026, 18:55

У Дніпрі заступник голови благодійного фонду працював на РФ

Фото з відкритих джерел
Новокодацький районний суд міста Дніпра визнав громадянина винним у диверсії. Він був заступником голови благодійного фонду

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Чоловік був виходцем з Краматорська, який раніше вже мав проблеми із законом. Із соцмереж правоохоронці дізнались, що благодійний фонд, де він був заступником голови, щонайменше до кінця 2024 року займалася допомогою дітям і людям літнього віку, роздавала гуманітарну допомогу евакуйованим на Донеччині.

Однак у березні 2025 року чоловік познайомився в соцмережі з представником РФ та погодився за гроші вчиняти підпали на залізниці. Протягом квітня 2025-го обвинувачений чотири рази підпалював одні і ті ж дві релейні шафи на станції Діївка. Зза його словами, куратора він обманював, що це різні обʼєкти, фотографуючи їх із різного ракурсу і змінюючи колір.

Камери магазинів зафіксували, як обвинувачений купував розчинник для підпалів. Поруч із ним бул жінка з дитиною. Своєї провини він на суді не заперечував. За його словами, він нібито хотів отримати гроші, але кається.

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала у Херсоні ворожого агента, який готував розвідку для проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп на правобережжя області.

