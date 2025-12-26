15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
14:48  26 грудня
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
10:52  26 грудня
На Волині водій збив військового і втік: поліція розшукує винуватця
26 грудня 2025, 14:25

Наслідки атаки на Умань: Черкаська ОВА оприлюднила фото та подробиці

26 грудня 2025, 14:25
Фото: Черкаської ОВА
В Умані триває ліквідація наслідків ракетного удару

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За його словами, росіяни влучили у приватний будинок. Внаслідок обстрілу постраждали шість осіб. На щастя, усі отримані травми не є тяжкими.

На місці події триває ліквідація наслідків атаки. Працюють усі необхідні служби, медики надають допомогу постраждалим.

Окрім того, відео наслідків опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, у пʼятницю, 26 грудня, ближче до полудня ворог завдав ракетного удару по Умані на Черкащині. Було відомо про шістьох травмованих, серед них – двоє дітей.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі ворог атакував Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 99 ударними БпЛА. ППО знешкодила 73 дрони, зафіксовані влучання на 16 локаціях.

війна Черкаська область Умань ракетний удар руйнування
