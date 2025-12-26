Последствия атаки на Умань: Черкасская ОВА обнародовала фото и подробности

Фото: Черкасская ОВА

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По его словам, россияне попали в частный дом. В результате обстрела пострадали шесть человек. К счастью, все полученные травмы не тяжелы.

На месте происшествия идет ликвидация последствий атаки. Работают все необходимые службы, медики оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, видео последствий опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в пятницу, 26 декабря, ближе к полудню враг нанес ракетный удар по Умани Черкасской области . Было известно о шести травмированных, среди них – двое детей.

Ранее сообщалось, что в эту ночь враг атаковал Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 99 ударными БПЛА. ПВО обезвредило 73 дрона, зафиксированные попадания на 16 локациях.