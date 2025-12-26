Последствия атаки на Умань: Черкасская ОВА обнародовала фото и подробности
В Умани продолжается ликвидация последствий ракетного удара
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
По его словам, россияне попали в частный дом. В результате обстрела пострадали шесть человек. К счастью, все полученные травмы не тяжелы.
На месте происшествия идет ликвидация последствий атаки. Работают все необходимые службы, медики оказывают помощь пострадавшим.
Кроме того, видео последствий опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, в пятницу, 26 декабря, ближе к полудню враг нанес ракетный удар по Умани Черкасской области . Было известно о шести травмированных, среди них – двое детей.
Ранее сообщалось, что в эту ночь враг атаковал Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 99 ударными БПЛА. ПВО обезвредило 73 дрона, зафиксированные попадания на 16 локациях.