фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В ніч на 2 травня російська армія масовано атакувала Черкаську область безпілотниками. Працювали сили ППО

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

"Результат: 11 російських БпЛА, знищених у черкаському небі", – повідомив посадовець.

На щастя, обійшлось без постраждалих. Шкоди від уламків для інфраструктури, за попередніми даними, немає.

Нагадаємо, в ніч на 2 травня російська армія запустила по Україні 150 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 64 ворожі дрони, ще 62 – локаційно втрачені.