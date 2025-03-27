В Черкасской области произошло 15 пожаров: спасатели призывают людей к осторожности
Один из пожаров в Черкасской области произошел из-за неосторожного курения. Спасатели призывают не нарушать правила безопасности
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
За прошедшие сутки в Черкасской области произошло 15 пожаров в экосистемах. По словам спасателей, больше всего пострадал Звенигородский район. Там по неосторожности во время курения огонь распространился на 2,5 гектара сухой растительности.
Еще один пожар произошел в селе Радивановка Черкасского района, где пламя уничтожило 2 гектара сухостоя. Причиной стало попадание малокалорийного источника зажигания.
"В большинстве случаев причина возгораний - человеческая халатность: брошенные окурки, открытый огонь и сжигание сухой травы", - отметили спасатели.
Напомним, ранее в Одессе произошел пожар на складе. Спасатели ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на рядом расположенные здания. Причина пожара устанавливается.