Фото: ГСЧС

Один из пожаров в Черкасской области произошел из-за неосторожного курения. Спасатели призывают не нарушать правила безопасности

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

За прошедшие сутки в Черкасской области произошло 15 пожаров в экосистемах. По словам спасателей, больше всего пострадал Звенигородский район. Там по неосторожности во время курения огонь распространился на 2,5 гектара сухой растительности.

Еще один пожар произошел в селе Радивановка Черкасского района, где пламя уничтожило 2 гектара сухостоя. Причиной стало попадание малокалорийного источника зажигания.

"В большинстве случаев причина возгораний - человеческая халатность: брошенные окурки, открытый огонь и сжигание сухой травы", - отметили спасатели.

Напомним, ранее в Одессе произошел пожар на складе. Спасатели ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на рядом расположенные здания. Причина пожара устанавливается.