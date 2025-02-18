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18 лютого 2025, 15:44

Затягнув в кущі серед вулиці та зґвалтував: на Черкащині судитимуть 23-річного насильника

18 лютого 2025, 15:44
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У Черкаській області 32-річна жінка стала жертвою зґвалтування. 23-річний чоловік схопив її прямо на вулиці

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

За даними слідства, 23-річний чоловік в п'яному стані на одній з вулиць міста Умань скористався фізичною слабкістю 32-річної жінки. Він затягнув її в чагарники, де потім зґвалтував її. У якийсь момент жінка змогла вирватися та втекти.

Правоохоронці затримали чоловіка. Згодом його вирішили відправити під варту без права на внесення застави. Тепер йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині до 10 років ув'язнення засудили 23-річного чоловіка, який зв'язав 74-річну пенсіонерку та зґвалтував її 15-річну онуку. Під час судового засідання він не визнав свою провину, але суд визнав його винним, оскільки слідство отримало беззаперечні докази.

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