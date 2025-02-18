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18 февраля 2025, 15:44

Затащил в кусты среди улицы и изнасиловал: в Черкасской области будут судить 23-летнего насильника

18 февраля 2025, 15:44
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В Черкасской области 32-летняя женщина стала жертвой изнасилования. 23-летний мужчина схватил ее прямо на улице

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

По данным следствия, 23-летний мужчина в пьяном виде на одной из улиц города Умань воспользовался физической слабостью 32-летней женщины. Он затащил ее в кустарники, где потом изнасиловал ее. В какой-то момент женщина смогла вырваться и убежать.

Правоохранители задержали мужчину. Затем его решили отправить под стражу без права на внесение залога. Теперь ему грозит до пяти лет заключения.

Напомним, ранее в Николаевской области к 10 годам заключения приговорили 23-летнего мужчину, который связал 74-летнюю пенсионерку и изнасиловал ее 15-летнюю внучку . Во время судебного заседания он не признал свою вину, но суд признал его виновным, поскольку следствие получило неопровержимые доказательства.

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