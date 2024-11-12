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12 ноября 2024, 13:28

На Черкащине задержали четырех администраторов групп в мессенджерах, которые сообщали о местах вручения повесток

12 ноября 2024, 13:28
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фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили четырех администраторов Телеграмм-каналов и групп в Вайбери, извещавших о местах раздачи ТЦК повесток

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Фигуранты активно призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации. Для этого постоянно в пабликах распространялись места работы представителей ТЦК.

Группы приобрели популярность среди потенциальных призывников региона. Количество подписчиков самой большой группы составляло более 50 тысяч участников.

По данным следствия, администраторами групп оказались: житель Звенигородщины, предпринимательница из Умани и IT-шник и бывший работник госоргана из Черкасс.

В чатах фигуранты публиковали информацию о местах работы ТЦК и расположении мобильных блокпостов на территории Черкасской области. Данные собирали лично объезжая территорию региона, а также предоставляли доступ для публикаций о локациях ТЦК участникам сообществ.

Для анонимности один из админов зарегистрировался под вымышленным никнеймом, другие использовали так называемые "кодированные слова" и отметки, чтобы информировать уклонистов.

Масштабы черкасской группы позволяли охватывать весь город и "сливать" локации мобильных постов и места раздачи повесток представителями ТЦК. Админы и участники быстро собирали информацию с координатами и в реальном времени обновляли данные в группе, чем препятствовали мобилизации.

В ходе оперативных мер киберспециалисты СБУ заблокировали деструктивные группы.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников обнаружили мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий.

Трем фигурантам объявили подозрения. Решается вопрос об уведомлении о подозрении еще одному из установленных админов.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в октябре правоохранители задержали 19 администраторов и корреспондентов Telegram-каналов, публиковавших локации ВСУ.

подозрение мессенджер СБУ Черкасская область ТЦК повестки
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