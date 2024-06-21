Україна вводить обмеження на в’їзд паломників із Ізраїлю

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Україна вводить обмеження на в’їзд громадян Ізраїлю, зокрема, паломників, у відповідь на зміну правил в'їзду Ізраїлю для громадян України

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає RegioNews.

"З 1 липня громадяни країн з безвізовим режимом з Ізраїлем, включаючи Україну, повинні подати документи на отримання дозволу ETA-IL на перебування до 90 днів. Ця вимога фактично нівелює безвізовий режим. У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю", — заявив дипломат.

Посол підкреслив, що зараз вивчається специфіка цих електронних віз. Водночас Київ залишається відкритим до діалогу.

Нагадаємо, у вересні 2023 року до Умані на Черкащині на святкування Рош га-Шана прибуло понад 30 тисяч прочан-хасидів.

Тисячі хасидів щороку у вересні з’їжджаються до міста Умань на Черкащині, щоб у дні святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року – відвідати могилу засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана. Вони вірять, що це принесе їм щастя на увесь рік.