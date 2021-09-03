"Слуга народа" определилась с кандидатом в депутаты на промежуточных выборах в Черкасской области

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Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук

"Мы собираемся 2 кандидатов по Херсонской и Черкасской области выдвинуть. В частности, в Черкасской области по тому округу, где работал Александр Скичко (бывший депутат Рады от "Слуги народа"), до того как стал главой Черкасской ОГА, это Виталий Войцеховский", – рассказала Кравчук.

В то же время, депутат не располагает информацией о том, кто будет кандидатом на довыборах депутата Рады в округе №184 (Херсонская область), по ее словам, имя кандидата будет озвучено после съезда партии 6 сентября на брифинге.

Что касается кандидата в мэры Харькова, то информация у Кравчук также отсутствует, при этом данный вопрос даже не внесен в повестку дня политического совета "Слуги народа".

В 2015 году Войцеховский стал мэром города Золотоноши Черкасской области от партии "Блок Петра Порошенко".

Ранее Центризбирком перенес центр округа где будет баллотироваться, в частности Войцеховский в Золотоношу

Напомним, что "Слуга народа" проведет партийный съезд 6 сентября.

1 сентября начался избирательный процесс довыборов депутатов Рады в округах №184 Херсонской и №197 Черкасской областей. 3 сентября Центризбирком зарегистрировал экс-депутата от "Свободы" Андрея Ильенко кандидатом в депутаты на промежуточных выборах в округе №197.