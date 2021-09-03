"Слуга народа" определилась с кандидатом в депутаты на промежуточных выборах в Черкасской области
Партия "Слуга народа" выдвинет кандидатом в народные депутаты мэра Золотоноши Виталия Войцеховского.
Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук
"Мы собираемся 2 кандидатов по Херсонской и Черкасской области выдвинуть. В частности, в Черкасской области по тому округу, где работал Александр Скичко (бывший депутат Рады от "Слуги народа"), до того как стал главой Черкасской ОГА, это Виталий Войцеховский", – рассказала Кравчук.
В то же время, депутат не располагает информацией о том, кто будет кандидатом на довыборах депутата Рады в округе №184 (Херсонская область), по ее словам, имя кандидата будет озвучено после съезда партии 6 сентября на брифинге.
Что касается кандидата в мэры Харькова, то информация у Кравчук также отсутствует, при этом данный вопрос даже не внесен в повестку дня политического совета "Слуги народа".
В 2015 году Войцеховский стал мэром города Золотоноши Черкасской области от партии "Блок Петра Порошенко".
Ранее Центризбирком перенес центр округа где будет баллотироваться, в частности Войцеховский в Золотоношу
Напомним, что "Слуга народа" проведет партийный съезд 6 сентября.
1 сентября начался избирательный процесс довыборов депутатов Рады в округах №184 Херсонской и №197 Черкасской областей. 3 сентября Центризбирком зарегистрировал экс-депутата от "Свободы" Андрея Ильенко кандидатом в депутаты на промежуточных выборах в округе №197.