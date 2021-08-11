У Чернігові зафіксували випадки COVID-штаму "Дельта"
У Чернігові зафіксували інфікування штамом "Дельта" - там підтвердили два випадки
Про це повідомив секретар Чернігівської міської ради Олександра Ломако в Facebook, пише RegioNews.
"COVID-19 нікуди не зник. Новини про штам "Дельта" вже не такі далекі - сьогодні в Чернігові зафіксували перші два випадки", - йдеться в повідомленні.
Він наголосив, що всі вакцини, які використовуються в Чернігові - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac – "це якісні медпрепарати, що довели свою ефективність у державах, які вже накрила "Дельта".
Нагадаємо, що напередодні на Чернігівщині виявили 10 випадків штаму "Дельта".
Також у МОЗ розповіли про специфічні симптоми штаму "Дельта".
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