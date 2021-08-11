В Чернигове зафиксировали случаи COVID-штамма "Дельта"

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В Чернигове зафиксировали инфицирование штаммом "Дельта" - там подтвердили два случая

Об этом сообщил секретарь Черниговского городского совета Александра Ломако в Facebook, пишет RegioNews.

"COVID-19 никуда не исчез. Новости о штамме "Дельта" уже не так далеки сегодня в Чернигове зафиксировали первые два случая", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что все вакцины, которые используются в Чернигове - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac – "это качественные медпрепараты, которые доказали свою эффективность в государствах, которые уже накрыла "Дельта".

Напомним, что накануне на Черниговщине обнаружили 10 случаев штамма "Дельта".

Также в Минздраве рассказали о специфических симптомах штамма "Дельта".