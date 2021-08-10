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10 серпня 2021, 17:41 408

На Черкащині місцевий житель спалив державний прапор і може отримати три роки в'язниці

10 серпня 2021, 17:41 408
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На Черкащині поліція затримала мешканця села Глушки, який в ніч на 8 серпня зірвав з адмінбудівлі старостату села Петрушки та спалив державний прапор України.

Про це пише RegioNews з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області

За даними слідства хлопець, відпочиваючи у компанії та перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння раптово зняв державний прапор України з адмінбудівлі, викинув на землю та підпалив його.

Правопорушника та його місцеперебування встановили. Ним виявився мешканець села Глушки - 2002 року народження.

Зловмисника доставили до відділення поліції, де зараз з’ясовують усі обставини події. За цим фактом слідчі Звенигородського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. За скоєне в разі доведення йому загрожує штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років. Слідство триває.

Нагадаємо, що 13 лютого 2020 року в Одесі впав український прапор

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