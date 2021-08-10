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10 августа 2021, 17:41 416

В Черкасской области местный житель сжег государственный флаг и может получить три года тюрьмы

10 августа 2021, 17:41 416
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В Черкасской области полиция задержала жителя села Глушки, который в ночь на 8 августа сорвал с админстроения старостата села Петрушки и сжег государственный флаг Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области

По данным следствия парень, отдыхая в компании и находясь в состоянии алкогольного опьянения внезапно снял государственный флаг Украины с админздания, выбросил на землю и поджег его.

Правонарушителя и его местонахождение установили. Им оказался житель села Глушки - 2002 года рождения.

Злоумышленника доставили в отделение полиции, где сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту следователи Звенигородского районного отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное в случае доведения ему грозит штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет. Следствие продолжается.

Напомним, что 13 февраля 2020 в Одессе упал украинский флаг

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