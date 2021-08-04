На Черкащині знесений пам'ятник Леніну продали за 311 тисяч

Укрінформ

Пам'ятник Леніну, який раніше стояв раніше у Звенигородці Черкаської області, продали на аукціоні за понад 311 тис. грн - майже втричі дорожче стартової ціни

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт "Прозорро".

Аукціон відбувся 3 серпня. Стартова ціна бронзового Ілліча була 123 тис. грн.

Поборотися за бронзовий пам’ятник вагою понад 2 тонни виявили бажання 12 учасників з різних регіонів України. Найбільше запропонувала жінка з Донецької області, придбавши комуністичного вождя за 311 500 грн.

"Гроші, які отримаємо від продажу Леніна, спрямуємо в бюджет. Купимо або зробимо за них щось корисне", – розповів міський голова Звенигородки Олександр Саєнко.

Після революції 2014 року депутати Звенигородської міської ради віддали скульптуру для збереження у військовий музей братам Бойкам. Згодом на сесії міської ради було вирішено забрати Леніна й виставити на продаж.

Пам’ятник Леніну у Звенигородці демонтували 22 лютого 2014 року.