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04 серпня 2021, 18:45 38

На Черкащині знесений пам'ятник Леніну продали за 311 тисяч

04 серпня 2021, 18:45 38
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Укрінформ
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Пам'ятник Леніну, який раніше стояв раніше у Звенигородці Черкаської області, продали на аукціоні за понад 311 тис. грн - майже втричі дорожче стартової ціни

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт "Прозорро".

Аукціон відбувся 3 серпня. Стартова ціна бронзового Ілліча була 123 тис. грн.

Поборотися за бронзовий пам’ятник вагою понад 2 тонни виявили бажання 12 учасників з різних регіонів України. Найбільше запропонувала жінка з Донецької області, придбавши комуністичного вождя за 311 500 грн.

"Гроші, які отримаємо від продажу Леніна, спрямуємо в бюджет. Купимо або зробимо за них щось корисне", – розповів міський голова Звенигородки Олександр Саєнко.

Після революції 2014 року депутати Звенигородської міської ради віддали скульптуру для збереження у військовий музей братам Бойкам. Згодом на сесії міської ради було вирішено забрати Леніна й виставити на продаж.

Пам’ятник Леніну у Звенигородці демонтували 22 лютого 2014 року.

Черкаська область Ленін пам'ятник музей комуністична символіка

 
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