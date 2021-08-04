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04 августа 2021, 18:45 10

В Черкасской области снесенный памятник Ленину продали за 311 тысяч

04 августа 2021, 18:45 10
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Укринформ
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Памятник Ленину, который ранее стоял ранее в Звенигородке Черкасской области, продали на аукционе за более 311 тыс. грн - почти втрое дороже стартовой цены

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт "Прозорро".

Аукцион состоялся 3 августа. Стартовая цена бронзового Ильича была 123 тыс. грн.

Побороться за бронзовый памятник весом более 2 тонн изъявили желание 12 участников из разных регионов Украины. Больше всего предложила женщина из Донецкой области, приобретя коммунистического вождя за 311 500 грн.

"Деньги, которые получим от продажи Ленина, направим в бюджет. Купим или сделаем за них что – то полезное", - рассказал городской голова Звенигородки Александр Саенко.

После революции 2014 года депутаты Звенигородского городского совета отдали скульптуру для сохранения в военный музей братьям Бойкам. Впоследствии на сессии городского совета было решено забрать Ленина и выставить на продажу.

Памятник Ленину в Звенигородке демонтировали 22 февраля 2014 года.

Черкасская область Ленин памятник музей коммунистическая символика

 
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