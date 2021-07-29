11:42  29 липня
У МОЗ назвали умову скасування маскового режиму
10:24  29 липня
У Києві в торговому центрі стався вибух
18:01  29 липня
День на Донбасі: бойовики 4 рази обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
29 липня 2021, 15:46 2143

На Черкащині у ДТП загинула сім'я

29 липня 2021, 15:46 2143
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Черкащині внаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинули двоє дорослих і дитина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сектор комунікації Головного управління Національної поліції у Черкаській області.

Аварія сталася сьогодні близько 09:00 неподалік села Мала Севастянівка Уманського району.

"Чоловік, жінка та їхня 12-річна дитина загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі "Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка" у Черкаській області", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 40-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав за зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Renault.

Від отриманих травм водій та пасажири легкового авто загинули на місці аварії.

Нагадаємо, днями на Харківщині п'яний водій наїхав на двох підлітків й втік.

Україна ДТП Черкаси Черкаська область аварія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua