На Черкащині у ДТП загинула сім'я

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На Черкащині внаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинули двоє дорослих і дитина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сектор комунікації Головного управління Національної поліції у Черкаській області.

Аварія сталася сьогодні близько 09:00 неподалік села Мала Севастянівка Уманського району.

"Чоловік, жінка та їхня 12-річна дитина загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі "Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка" у Черкаській області", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 40-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав за зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Renault.

Від отриманих травм водій та пасажири легкового авто загинули на місці аварії.

Нагадаємо, днями на Харківщині п'яний водій наїхав на двох підлітків й втік.