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29 июля 2021, 15:46 1190

В Черкасской области в ДТП погибла семья

29 июля 2021, 15:46 1190
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Фото: Нацполиция
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В Черкасской области в результате столкновения легковушки и грузовика погибли двое взрослых и ребенок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Авария произошла сегодня около 09:00 недалеко от села Малая Севастьяновка Уманского района.

"Муж, жена и их 12-летний ребенок погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка" в Черкасской области", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал за встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

От полученных травм водитель и пассажиры легкового авто погибли на месте аварии.

Напомним, на днях на Харьковщине пьяный водитель наехал на двух подростков и сбежал.

Украина ДТП Черкассы Черкасская область авария

 
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