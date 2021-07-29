В Черкасской области в ДТП погибла семья

Фото: Нацполиция

В Черкасской области в результате столкновения легковушки и грузовика погибли двое взрослых и ребенок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Авария произошла сегодня около 09:00 недалеко от села Малая Севастьяновка Уманского района.

"Муж, жена и их 12-летний ребенок погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка" в Черкасской области", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал за встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

От полученных травм водитель и пассажиры легкового авто погибли на месте аварии.

Напомним, на днях на Харьковщине пьяный водитель наехал на двух подростков и сбежал.