В Черкасской области накажут мужчину, который нанес региону масштабный экологический ущерб

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Служба безопасности разоблачила жителя Черкасской области на загрязнении экологии региона, которое нанесло ущерб более чем на 24 млн грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ

По данным досудебного следствия, в 2020 году житель города Городище заключил договор с коммерсантами на поставку опасных промышленных отходов производства для собственных нужд. Он приобрел более 500 тонн картонно-бумажных отходов для изготовления паллетов. Злоумышленник хранил токсичные вещества на земельном участке без соответствующей на то разрешительной документации.

Свалка находилась на территории бывшего завода, а опасные отходы хранились под открытым небом. По заключению экспертов, действия мужчины привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Судебно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству миллионных убытков.

Мужчине уже сообщили о подозрении по статье "Загрязнение или порча земель". Ему грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, недавно в Виннице СБУ разоблачила масштабную схему вывода в тень 20 млн грн ежегодно.