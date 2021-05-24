На Черкащині водій з дитиною в авто протаранив пост поліції

Фото: Нацполіція

У Черкаській області, поблизу населеного пункту Золотоноша, 23 травня водій з дитиною в автомобілі в'їхав у стаціонарний пост поліції

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції України у Черкаській області.

Аварія сталася близько 23:00 на 121 кілометрі автодороги Н-08. Наголошується, що водій не обрав безпечну швидкість руху і в результаті цього не впорався з керуванням, скоївши наїзд на стаціонарний пост поліції. Чоловік, який перебував за кермом, був тверезий.

У момент аварії в автомобілі перебувала п'ятирічна дитина. Вона, як і інші учасники ДТП, не постраждали.

Поліція щодо інциденту вже склала протокол за статтею "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів" адміністративного кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві водій напідпитку врізався в авто поліції, внаслідок чого постраждали патрульні.