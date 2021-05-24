13:37  24 травня
Скляров та Ксьонзенко оскаржили звільнення з посад у Київоблраді
14:17  24 травня
Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах
17:52  24 травня
Війна на Донбасі: бойовики чотири рази зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
24 травня 2021, 15:48 12

На Черкащині водій з дитиною в авто протаранив пост поліції

24 травня 2021, 15:48 12
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Черкаській області, поблизу населеного пункту Золотоноша, 23 травня водій з дитиною в автомобілі в'їхав у стаціонарний пост поліції

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції України у Черкаській області.

Аварія сталася близько 23:00 на 121 кілометрі автодороги Н-08. Наголошується, що водій не обрав безпечну швидкість руху і в результаті цього не впорався з керуванням, скоївши наїзд на стаціонарний пост поліції. Чоловік, який перебував за кермом, був тверезий.

У момент аварії в автомобілі перебувала п'ятирічна дитина. Вона, як і інші учасники ДТП, не постраждали.

Поліція щодо інциденту вже склала протокол за статтею "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів" адміністративного кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві водій напідпитку врізався в авто поліції, внаслідок чого постраждали патрульні.

Україна ДТП водії Черкаська область дитина

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua