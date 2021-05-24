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24 мая 2021, 15:48 12

В Черкасской области водитель с ребенком в авто протаранил пост полиции

24 мая 2021, 15:48 12
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Фото: Нацполиция
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В Черкасской области, вблизи населенного пункта Золотоноша, 23 мая водитель с ребенком в автомобиле въехал в стационарный пост полиции

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области.

Авария произошла около 23:00 на 121 километре автодороги Н-08. Отмечается, что водитель не выбрал безопасную скорость движения и в результате этого не справился с управлением, совершив наезд на стационарный пост полиции. Мужчина, находившийся за рулем, был трезв.

В момент аварии в автомобиле находился пятилетний ребенок. Он, как и другие участники ДТП, не пострадали.

Полиция по инциденту уже составила протокол по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств" административного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Полтаве водитель навеселе врезался в авто полиции, в результате чего пострадали патрульные.

Украина ДТП водители Черкасская область ребенок

 
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