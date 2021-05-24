В Черкасской области водитель с ребенком в авто протаранил пост полиции

Фото: Нацполиция

В Черкасской области, вблизи населенного пункта Золотоноша, 23 мая водитель с ребенком в автомобиле въехал в стационарный пост полиции

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области.

Авария произошла около 23:00 на 121 километре автодороги Н-08. Отмечается, что водитель не выбрал безопасную скорость движения и в результате этого не справился с управлением, совершив наезд на стационарный пост полиции. Мужчина, находившийся за рулем, был трезв.

В момент аварии в автомобиле находился пятилетний ребенок. Он, как и другие участники ДТП, не пострадали.

Полиция по инциденту уже составила протокол по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств" административного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Полтаве водитель навеселе врезался в авто полиции, в результате чего пострадали патрульные.