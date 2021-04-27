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27 апреля 2021, 12:39 373

В Черкассах из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали жителей

27 апреля 2021, 12:39 373
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В результате происшествия никто не пострадал
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ГСЧС
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українською мовою

В Черкассах к спасателям поступил вызов о том, что в пятиэтажном доме на улице Вернигоры произошел взрыв бытового газа, однако на месте оказалось, что произошел пожар. Для безопасности людей спасатели осуществили эвакуацию жителей дома с верхних этажей.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Черкасской области.

27 апреля в Центр управления в чрезвычайных ситуациях поступило сообщение о взрыве бытового газа в квартире на 2 этаже, пятиэтажного жилого дома на улице Вернигоры", - говорится в сообщении.

Во время проведения разведки, признаков взрыва не обнаружено и установлены признаки пожара, в результате которого повреждены стены и потолок квартиры.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за взрыв газа под завалами дома оказались два человека.

газ пожар Черкассы ГСЧС квартира

 
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