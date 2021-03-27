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27 березня 2021, 14:06 793

Трагедія на Черкащині: пожежа забрала життя двох дітей і їх бабусі

27 березня 2021, 14:06 793
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Попередня причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки
Попередня причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки
Фото: Facebook
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У селі Білозір'я, що на Черкащині сталася пожежа, в результаті якої загинули 3 людини: літня жінка і двоє дітей - 2015 і 2017 років народження.

Як передає RegioNews, про це повідомили в управлінні ДСНС Черкаської області.

На місце події прибули рятувальники 3-ї державної пожарноспасательной частини і місцева пожежна команда із села Хацьки.

Після тривалих реанімаційних заходів медики констатували смерть. Загиблими виявилися 68-річна бабуся та двоє дівчаток, 2015 і 2017 народження", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Пожежа на площі 5 кв. м було ліквідовано близько 10 години ранку.

Нагадаємо, 24 березня на Закарпатті горів житловий комплекс для переселенців. Орієнтовна площа займання становить 1200 квадратних метрів. Також повідомлялось, що пожежу в Тереблі на Закарпатті ліквідовано, постраждалих і загиблих немає.

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