Трагедія на Черкащині: пожежа забрала життя двох дітей і їх бабусі
У селі Білозір'я, що на Черкащині сталася пожежа, в результаті якої загинули 3 людини: літня жінка і двоє дітей - 2015 і 2017 років народження.
Як передає RegioNews, про це повідомили в управлінні ДСНС Черкаської області.
На місце події прибули рятувальники 3-ї державної пожарноспасательной частини і місцева пожежна команда із села Хацьки.
Після тривалих реанімаційних заходів медики констатували смерть. Загиблими виявилися 68-річна бабуся та двоє дівчаток, 2015 і 2017 народження", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Пожежа на площі 5 кв. м було ліквідовано близько 10 години ранку.
Нагадаємо, 24 березня на Закарпатті горів житловий комплекс для переселенців. Орієнтовна площа займання становить 1200 квадратних метрів. Також повідомлялось, що пожежу в Тереблі на Закарпатті ліквідовано, постраждалих і загиблих немає.