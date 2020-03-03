Черкасский следователь требовал $5 тысяч взятки
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ГБР.
Следователь Нацполиции в Черкасской области требовал от подозреваемого взятку в сумме $5 тысяч за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности за совершение смертельного ДТП и закрыть уголовное производство.
Оперативники задержали правоохранителя в то время, когда подозреваемый передал ему $3,3 тысячи. Если вину следователя докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Как сообщали RegioNews ранее, следователи Государственного бюро расследований задержали советника начальника управления полиции Днепра и руководителя одного из секторов управления полиции из Запорожья.
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