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03 марта 2020, 17:15 5

Черкасский следователь требовал $5 тысяч взятки

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03 марта 2020, 17:15 5
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Следователь ГУ Нацполиции в Черкасской области требовал неправомерное денежное вознаграждение, чтобы "закрыть глаза” на дело о смертельном ДТП
Фото: Pixabay
Следователь ГУ Нацполиции в Черкасской области требовал неправомерное денежное вознаграждение, чтобы "закрыть глаза” на дело о смертельном ДТП

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следователь Нацполиции в Черкасской области требовал от подозреваемого взятку в сумме $5 тысяч за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности за совершение смертельного ДТП и закрыть уголовное производство.

Оперативники задержали правоохранителя в то время, когда подозреваемый передал ему $3,3 тысячи. Если вину следователя докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Как сообщали RegioNews ранее, следователи Государственного бюро расследований задержали советника начальника управления полиции Днепра и руководителя одного из секторов управления полиции из Запорожья.


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