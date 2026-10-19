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19 жовтня 2026, 17:15

У Хмельницькому пошкодили два автомобілі: поліція шукає очевидців

19 жовтня 2026, 17:15
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Фото ілюстративне
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У Хмельницькому пошкодили два автомобілі — Nissan Juke та Mitsubishi ASX. Поліція просить очевидців і всіх, хто володіє інформацією про обставини подій, допомогти встановити, що сталося

Про це повідомила поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

Перший випадок стався на вулиці Свободи поблизу будинку № 19. Автомобіль Nissan Juke пошкодили в період із 19:30 13 жовтня до 08:40 14 жовтня.

Другий випадок зафіксували на вулиці Івана Пулюя поблизу будинку № 5. Там пошкодили Mitsubishi ASX у період із 17:00 16 жовтня до 12:20 17 жовтня.

Відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції закликає очевидців або людей, які мають будь-яку інформацію про ці події, телефонувати на лінію 102 або 112.

Правоохоронці встановлюють обставини пошкодження автомобілів.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 77-річний велосипедист. Чоловік зіткнувся з автобусом, отримав травми та помер у лікарні, попри зусилля медиків.

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