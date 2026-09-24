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24 вересня 2026, 18:44

Два ворожі безпілотники з бойовими частинами знищили на Рівненщині

24 вересня 2026, 18:44
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Фото: поліція Рівненської області
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На Рівненщині вибухотехніки поліції продовжують знешкоджувати ворожі безпілотники та їхні уламки після масованих повітряних атак

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Днями фахівці виявили на території області два нерозірвані БпЛА з бойовими частинами та знищили їх контрольованим підривом.

Через загрозу детонації безпілотники знищили безпосередньо на місці їх виявлення.

Крім того, на території Рівненщини регулярно знаходять уламки збитих російських БпЛА.

Поліцейські наголошують, що такі фрагменти можуть містити вибухонебезпечні елементи або гострі металеві частини, тому становлять небезпеку для людей.

Правоохоронці закликають не наближатися до підозрілих предметів після повітряних атак, не торкатися їх та не намагатися самостійно переміщати.

Нагадаємо, що на Житомирщині поліцейські вибухотехніки виявили та знешкодили бойову частину російського безпілотника, яка не здетонувала після нещодавніх атак РФ на область.

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