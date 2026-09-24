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24 вересня 2026, 17:55

Постачали продукцію до РФ і сплачували "податки" окупантам: на Волині затримали учасницю групи

24 вересня 2026, 17:55
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Волині затримали 67-річну учасницю організованої групи, яку обвинувачують у фінансуванні окупаційних структур на тимчасово окупованій території Луганської області. Жінка три роки перебувала в розшуку

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури правоохоронці затримали її під час спроби в'їхати в Україну через територію Білорусі. За даними слідства, жінка прямувала для оформлення соціальних виплат. Наразі вона перебуває під вартою.

Затримана працювала головною бухгалтеркою машинобудівного підприємства у Брянці, яке спеціалізувалося на виробництві гірничо-шахтного обладнання. У 2015 році підприємство незаконно перереєстрували в окупаційних органах, після чого воно продовжило роботу на захопленій території.

Продукцію підприємства постачали до Росії, а до бюджету так званої "лнр" сплачували "податки" та "митні платежі".

За даними слідства, саме затримана відповідала за перерахування коштів до бюджету окупаційного угруповання. У період із грудня 2016 року до січня 2020 року вона забезпечила сплату понад 3,8 млн російських рублів.

Крім того, жінку призначили директором однойменного підприємства, зареєстрованого на підконтрольній Україні території. За версією слідства, цю компанію використовували для легалізації продукції, яку згодом незаконно постачали до Росії.

До складу організованої групи, за даними правоохоронців, також входили власник заводу — колишній "депутат народної ради лнр" — та двоє керівників підприємства.

У 2023 році всім учасникам групи повідомили про підозру за частиною 4 статті 110-2 Кримінального кодексу України — фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, організованою групою. Обвинувачених оголосили в розшук, а матеріали кримінального провадження наразі перебувають на розгляді суду.

Після затримання на Волині 67-річну жінку взяли під варту. Подальші процесуальні рішення щодо неї ухвалюватимуть у межах кримінального провадження.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили місцевого жителя, який виявився агентом РФ. Тепер йому загрожує в'язниця.

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