У Дніпрі взяли під варту майора ТЦК через хабарі за переведення до тилу

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У Дніпрі обрали запобіжний захід майору районного ТЦК. Йдеться про справу щодо хабаря за переведення військового у тил

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За даними слідства, у липні цього року офіцер переконав військового, що може вплинути на його переведення до тилового підрозділу. За свою "допомогу" він просив 1 500 доларів.

Уже у вересні офіцер отримав свою плату. Одразу після отримання грошей його затримали. За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 266 240 гривень.

Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного ТЦК та СП.