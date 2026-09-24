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24 вересня 2026, 18:35

На Херсонщині підозрюють мешканку Каланчака в організації незаконних виборів президента РФ

24 вересня 2026, 18:35
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Фото: прокуратура Херсонської області
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55-річній мешканці Каланчака на Херсонщині заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка очолила псевдовиборчу дільницю під час проведення Росією незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій території області.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, наприкінці 2023 року жінка добровільно погодилася співпрацювати з окупаційною владою та очолила так звану "ДВК № 165" у Каланчаку.

У період із грудня 2023 року до березня 2024 року вона разом з іншими членами псевдовиборчої комісії організовувала проведення незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Як стверджують правоохоронці, підозрювана підбирала членів комісії та організовувала їхню роботу, а також агітувала місцевих жителів брати участь у незаконному голосуванні.

Крім того, вона організувала облаштування псевдовиборчої дільниці у приміщенні місцевої школи, брала участь в обліку та передачі бюлетенів.

Також, за даними слідства, жінка давала інтерв’ю пропагандистським медіа держави-агресора, у яких розповідала про проведення незаконних виборів.

Оскільки підозрювана перебуває на тимчасово окупованій території, про підозру їй повідомили заочно.

Нагадаємо, що Херсонська прокуратура повідомила жительці області про підозру. Виявилось, що вона допомагала окупантам будувати "російську освіту" в україньских школах.

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