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Хотів заробити - втратив гроші: поліція попередила про масштабний скам у інтернет-продажах
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21 вересня 2026, 21:40

Хотів заробити - втратив гроші: поліція попередила про масштабний скам у інтернет-продажах

21 вересня 2026, 21:40
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці попередили про схему шахрайства на дошках оголошень в інтернеті. Поліція закликає громадян бути уважними

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Чоловік купив собі новий телефон, а старий - виставив на продаж на одній із платформ з оголошеннями. Йому зателефонував покупець, попросив реквізити для оплати та сказав що зробить переказ наперед щоб уникнути комісії накладеного платежу при доставці поштою.

Після цього чоловік отримав дзвінок від незнайомця, який представився працівником банку. Шахрай вивідав у чоловіка дані, а потім списав всі гроші з картки.

Правоохоронці попереджають, що аферисти можуть прикидатись вашими покупцями. Потім вам подзвонить невідомий, і скаже, що для зарахування грошей необхідно вчинити якусь дію, наприклад, - "активувати платіжку картку".

Правоохоронці закликають:

  • Не повідомляйте стороннім особам інформацію про картку або дані, що можуть бути використані для підтвердження платежів;
  • Не виконуйте жодних операцій з "верифікації" карти.
  • У разі виникнення сумнівів — телефонуйте до банку за телефоном, вказаним на звороті картки та уточніть інформацію.

Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.

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