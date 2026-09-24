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24 вересня 2026, 17:33

Вимагали до $5 тисяч і погрожували вбивством: на Рівненщині учасник групи отримав 9 років

24 вересня 2026, 17:33
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Фото: поліція Рівненської області
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На Рівненщині суд виніс вирок 25-річному жителю Дубровиці, який був учасником організованої злочинної групи. Чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вимагання грошей під приводом погашення неіснуючого боргу

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За даними поліції, організував схему 37-річний житель Волинської області, який на той момент перебував у Рівненському слідчому ізоляторі через скоєння розбою. До злочинної діяльності він залучив двох знайомих — 26- та 25-річного чоловіків, які також перебували у СІЗО.

Фігуранти підшуковували людей, які перебували або потрапляли до слідчого ізолятора, після чого вимагали від них гроші нібито для погашення боргу.

За даними правоохоронців, трьом потерпілим погрожували вбивством їх самих або їхніх родичів. Від них вимагали від 100 тисяч гривень до 5 тисяч доларів. Одного з потерпілих учасники групи побили.

Правоохоронці викрили діяльність групи до того, як зловмисники змогли отримати всі заявлені суми. Їм вдалося заволодіти лише частиною коштів.

Трьом чоловікам слідчі повідомили про підозру, а після завершення досудового розслідування обвинувальні матеріали скерували до суду.

Суд визнав 25-річного жителя Дубровиці винним та призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Щодо організатора групи та його 26-річного поплічника, жителя села Степань, судові розгляди тривають. Обидва чоловіки наразі перебувають у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про схему шахраїв. Потенційних жертв вони шукають в Telegram.

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