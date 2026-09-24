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24 вересня 2026, 18:15

Жителі Запоріжжя можуть бачити у траві невідомі предмети: що це таке

24 вересня 2026, 18:15
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Фото з відкритих джерел
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Жителів Запоріжжя та області повідомили про предмети, які можна буде знаходити у лісосмугах. Фахівці закликають людей не чіпати спеціальні принади

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Виявилось, що на Запоріжжі у вересні-жовтні відбудеться осіння кампанія з пероральної імунізації диких тварин проти сказу. Тому спеціалісти Держпродспоживслужби будуть розкладати спеціальні принади з вакциною у лісосмугах та приміських зонах: площа робіт безпосередньо в Запоріжжі складе 24 квадратних метри, по області – 539 квадратних метрів.

Ці спеціальні принади виглядають як невеличкі коричневі брикети із запахом м'ясо-кісткового борошна. Жителів закликають не чіпати їх, не руйнувати та не переміщати, щоб не відлякати диких тварин людським запахом.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині двоє фермерів знайшли в полі ударний БПЛА і вирішили його розібрати. Обидва загинули.

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