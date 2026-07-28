$1000 за "непомічених" працівників: на Закарпатті затримали інспекторів Держпраці

Фото: Telegram/Віталій Глагола

На Закарпатті правоохоронці затримали двох головних державних інспекторів Держпраці під час отримання неправомірної вигоди

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За даними джерел у правоохоронних органах, інспектори нібито просили 1000 доларів, щоб не проводити перевірку підприємства та "закрити очі" на неоформлених працівників.

Під час затримання посадовці отримали 600 доларів США – першу частину домовленої суми.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші, два мобільні телефони, робочий блокнот і чорнові записи з прізвищами підприємців.

За даними слідства, кошти виявили в автомобілі Toyota RAV4, яким користувався один із фігурантів.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших посадових осіб до цієї схеми. У разі доведення вини затриманим загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть інструкторів автошколи за хабарі за екзамени на водіння. Їм світить штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.