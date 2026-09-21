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Сергій Куюн директор "Консалтингової групи А-95" info@regionews.ua
21 вересня 2026, 21:55

Ціни на дизель тупцюють біля позначки 100 грн/л: хто бореться з цим лихом

21 вересня 2026, 21:55
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Поки ціни на дизель тупцюють біля позначки 100 грн/л в надії на розворот світових котирувань, подивились, що відбувається з пальним у світі, як воно там дорожчає і хто як бореться з цим рукотворним лихом. (Спойлер – все те до лампочки)
Поки ціни на дизель тупцюють біля позначки 100 грн/л в надії на розворот світових котирувань, подивились, що відбувається з пальним у світі, як воно там дорожчає і хто як бореться з цим рукотворним лихом. (Спойлер – все те до лампочки)
Фото з відкритих джерел
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Окремі уряди пробували субсидувати ціни. Наче було непогано, але коли програми скінчились, пружина випрямилась і це призвело до шоку у споживачів, які у властивій собі манері одразу забули все хороше. Польському уряду ці марні загравання коштували $1,3 млрд, а в результаті отримали рекордні темпи зростання цін. І дірку в бюджеті.

Виключення становить Румунія, там "пільгова" програма триває, але ще ж не вечір.

У Франції пробували тиснути на паливні компанії, погрожували запровадженням податку на овер-прибуток, який формується у видобувному та нафтопереробному кластерах місцевого гіганта Total. Закінчилось це дефіцитом пального як у самої Total, яку буквально висушили через низькі ціни, так і у конкурентів, які зачинились, бо не могли конкурувати з низькими цінами у Total.

Україна, яка не робила нічого, бо не має на це грошей, прийшла до такого ж результату на цінових табло, але не з дефіцитом, а з профіцитом пального, який зокрема спостерігається сьогодні. І що саме показове і дещо дивне: такий середній результат здорожчання пального Україна демонструє в умовах війни з постійними прильотами по галузевій інфраструктурі. У цьому феномені ще треба буде розбиратись.

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